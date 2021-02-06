Генсек ООН указал на прорыв в урегулировании в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избрание главы переходного правительства Ливии является прорывом на пути к урегулированию в стране, передает ТАСС.

По его словам, он «последовал за успешными переговорами военного комитета «Пять плюс пять», который привел «к прекращению огня».

Гутерреш отметил, что в настоящее время имеется договоренность о прекращении огня, существует «политическое соглашение о проведении выборов, есть переходные власти».

Как указал генсек ООН, «теперь принципиально важно, чтобы все иностранные боевики покинули» Ливию.

Ранее сообщалось, что в Ливии был создан консультативный комитет по подготовке к выборам.

В Ливии продолжается противостояние между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.