Секретарь СНБО Украины допустил введение санкций против депутатов Рады

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы«Свобода слова Савика Шустера», что данный орган будет продолжать вводить санкции.

Он выразил уверенность, что под санкции подпадут как юридические, так и физические лица. Данилов уточнил, что в санкционном списке также окажется и ряд депутатов Рады.

По его словам, СНБО «более чем достаточно документов, чтобы это ввести».

Говоря о санкциях, введенных против трех украинских телеканалов, Данилов указал, что уголовное производство расследует СБУ. Он отметил, что СНБО в течение восьми месяцев по поручению президента Украины Владимира Зеленского проводило анализ информационного пространства страны, чтобы установить, каким образом и за чьи средства осуществляется финансирование СМИ.

Ранее Зеленский заявил, что будет инициировать санкции против тех, кто ведет бизнес в Крыму и в Донбассе.

2 февраля украинский лидер подписал указ о введении санкций в отношении депутата Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре.