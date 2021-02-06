Канцлер Австрии призвал не связывать ситуацию с Навальным и «Северный поток — 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц не считает необходимым связывать строительство газопровода «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального.

По его словам, строительство газопровода — это «европейский проект», который отвечает интересам многих стран ЕС, в том числе Австрии и Германии, а не только России.

Также он согласился с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширять санкции в отношении России, однако подчеркнула, что страны Евросоюза должны оставаться в диалоге с Москвой из-за «стратегической необходимости». Она отметила, что позиция Берлина по «Северному Потому — 2» остается неизменной.

«Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока — 2», — сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Канцлер добавил, что не считает необходимым связывать реакцию на действия против Навального со строительством газовой трубы.

При этом он также призвал к освобождению Навального, назвав приговор против него «неприемлемым».

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.