Меркель пригрозила новыми санкциями Минску в случае нарушения прав граждан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и ЕС будет привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала она в своем еженедельном подкасте, опубликованном на сайте правительства.

Канцлер снова подчеркнула, что Германия и ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе 2020 года, так как они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Ранее сообщалось, что к санкциям против Белоруссии присоединились еще пять стран — партнеров Евросоюза.

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Минска. В черный список попали более 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Под санкции попал и президент республики Александр Лукашенко. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Белоруссия ввела ответные санкции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.