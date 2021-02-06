Саакашвили предсказал Украине потерю Херсона и Мариуполя

| Бернст Ю.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предсказал Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов, передает РИА «Новости».

По мнению политика, данный шаг украинского президента Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать», — заявил Саакашвили.

Он также считает, что в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России, потому что Москве якобы нужен «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

3 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIKK.