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Новости политики

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Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване, 30 ноября 2018 года Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване, 30 ноября 2018 года

Кочарян призвал Армению усилить взаимодействие с Россией

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Армении стоит подумать об усилении взаимодействия с Россией, заявил бывший президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.

По его словам, с точки зрения геополитики, интеграция несет множество преимуществ. Кочарян подчеркнул, что глобализация сменяется региональной интеграцией.

«И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас», — сказал бывший президент.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Арменией.

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