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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

Германия создаст механизм для сбора доказательств о нарушении прав в Белоруссии

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас объявил, что Германия создаст механизм для сбора доказательств о нарушении прав человека в Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на программу поддержки гражданского общества в республике выделено €21 млн.

«Мы будем поддерживать независимые СМИ. Мы окажем психологическую помощь жертвам пыток и обеспечим убежище в Германии преследуемым белорусам», — заверил Маас.

Также в рамках программы предусмотрены стипендии студентам и школьникам, которые были отчислены из-за участия в митингах.

Министр отметил, что «придет день, когда они будут призваны к ответу».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями Минску в случае нарушения прав граждан.

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