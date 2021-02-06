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Новости политики

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Медведев поддержал усилия Медведчука по недопущению цензуры против телеканалов

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил поддержку усилиям украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» против цензуры в отношении трех оппозиционных телеканалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

Медведев выразил поддержку Медведчуку в ходе телефонного разговора, уточнили в пресс-службе.

Они также обсудили введение санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

3 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIKK. Под персональные санкции попал также владелец каналов — Козак.

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