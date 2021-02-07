Канцлер Австрии готов вакцинироваться «Спутником V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов вакцинироваться от COVID-19 российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в ЕС. Об этом пишет Welt am Sonntag.

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», — сказал Курц в ответ на вопрос, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом.

Во вторник, 2 февраля, в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.