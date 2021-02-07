Слушания по импичменту Трампу могут перенести из-за шабата

Юрист экс-президента США Дональда Трампа Давид Шоен попросил Сенат отложить до воскресенья слушания по импичменту из-за шабата. Об этом пишет New York Times.

По его словам, как ортодоксальный еврей Шоен не может участвовать в процессе в шабат.

«Я приношу извинения за неудобства, которые принесет моя просьба не проводить слушания в еврейский шабат для других участников процесса. Однако практики и запреты обязательны для меня, поэтому у меня нет иного выбора, кроме как обратиться с этой просьбой», — говорится в сообщении.

До этого сообщилось, что демократы в палате представителей конгресса США потребовали от Трампа дать показания под присягой по делу об импичменте.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс начнется 8 февраля.