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Новости политики

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Граждане Мьянмы протестуют против захвата власти

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Жители Янгона, крупнейшего города Мьянмы, второй день подряд протестуют против вооруженных сил страны, захвативших власть. Об этом сообщает Associated Press

Число протестующих оценивается примерно в 2 тыс. человек.

Студенты и представители профсоюзов вышли к перекрестку у Университета Янгона со призывами «Да здравствует мать Су» и «Долой военную диктатуру».

Полицейские, в распоряжении которых имеются водометы, перекрыли дорогу протестующим.

Утром 1 февраля военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года. В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.

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