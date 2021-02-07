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Новости политики

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Пушков призвал перестать реагировать на оценки Запада

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России пора перестать реагировать на оценки западных стран, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы постоянно ждем апробации с Запада, что в корне неверно. Тем самым мы принижаем себя и делаем мнение стран Запада критерием истины <...> Хватит постулировать превосходство Запада – тем самым мы лишь признаем свою вторичность», – заявил сенатор.

Он добавил, что западные страны не интересуются, что думают в России об их внешней политике и демократии.

«США не важно, что о них думает Россия. Они сами себя считают критерием истины и точкой отсчета. А у нас им в этом слишком часто подыгрывают. То же самое относится к Евросоюзу и НАТО, где ставят оценки действиям России, но отметают наши оценки», – написал Пушков.

Ранее сенатор уже отмечал, что Россия слишком сильно переживает о мнении стран Запада.

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