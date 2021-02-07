МИД Украины ожидает ответа России на санкции против телеканалов

Россия ответит на санкции Украины против телеканалов, считает глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит», – заявил министр.

По его словам, украинские власти уже готовятся к отражению возможных мер, которые предпримет Россия.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президенту Владимира Зеленского.