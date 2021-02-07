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Новости политики

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МИД Украины ожидает ответа России на санкции против телеканалов

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Россия ответит на санкции Украины против телеканалов, считает глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит», – заявил министр.

По его словам, украинские власти уже готовятся к отражению возможных мер, которые предпримет Россия.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президенту Владимира Зеленского.

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