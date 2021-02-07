В Госдуме отреагировали на слова премьера Литвы о «Спутнике V»

В Государственной думе раскритиковали слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» как о «гибридном оружии», которое власти России не хотят использовать в своей стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий счел подобные заявления русофобскими.
«Русофобский бред, в котором сквозит явная досада и зависть», – отметил депутат.
Он подчеркнул, что подобные высказывания диссонируют с заявлениями главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Член комитета ГД по международным делам Елена Панина в свою очередь сочла слова Шимоните признаком некомпетентности.
«Шимоните, видимо, не знает, что вакцинация в РФ уже давно началась <...> Прошел мимо ее внимания и факт переговоров о создании комбинированной вакцины на базе «Спутника» и AstraZenесa. Иными словами, Шимоните показала такой запредельный уровень некомпетентности, который неприличен даже для Литвы», – заявила Панина.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию «Спутника V» в Европе.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.