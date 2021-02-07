Посольство РФ ответило на заявление премьера Литвы о «Спутнике V»

Посольство России в Литве у себя в Twitter ответило на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая назвала российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием».

Российские дипломаты отметили, что показатели данного препарата были признаны на международном уровне, не взирая на «волну дезинформации и предвзятые заявления».

«Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — указано в сообщении дипмиссии.

До этого в Госдуме назвали слова литовского премьера о «Спутнике V» «русофобским бредом».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.