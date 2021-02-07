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Новости политики

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Захарова рассказала о реакции Запада на видео о незаконных акциях в РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде ответили молчанием на показанное российской стороной видео о провокациях на несанкционированных акциях в России. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы. <...> Дали мы им посмотреть», — сказала Захарова.

Она сообщила, что видео состоит из двух частей.

По словам дипломата, в первой части можно увидеть, как «пропорционально» ведет себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, а во второй части — как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций в России.

«Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <...> аргументов нет, их просто не может быть», — заявила Захарова.

Ранее МИД РФ выложил ролик, в котором вместе со случаями полицейского насилия в странах Запада показаны случаи агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов в время незаконных акций в России.

В феврале в шведском парламенте предложили поддержать «сторонников демократии» в России.

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