Посол Украины обвинил Штайнмайера в поддержке России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот поддерживает Россию. Он заявил, что украинская сторона решительно выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», передает агентство «Укринформ».

Так дипломат прокомментировал слова Штайнмайера об исторической памяти и России. Немецкий политик в интервью газете Rheinische Post напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина нападения фашисткой Германии на Советский Союз, что в бывшем СССР жертвами войны стали свыше 20 млн человек. Также федеральный президент заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой».

Мельник отметил, что высказывания Штайнмайера вызвали на Украине «откровенное удивление и настоящий шок».

По его мнению, таким образом подхватывается «навязываемый российской пропагандой нарратив о том», что «Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией».

Посол также назвал автоматическое приравнивание СССР к России «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», в том числе украинского.