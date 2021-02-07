Госдеп: Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии

| Бернст Ю.

Госдепартамент Соединенных Штатов высказался в поддержку белорусского народа, передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем проявлять солидарность с народом Белоруссии», — заявили в Госдепе, отметив, что белорусы демонстрируют исключительную силу и стойкость «перед жестокими репрессиями».

Ряд стран объявил 7 февраля «Днем солидарности с Белоруссией». Этот день приурочили к полугодию, прошедшему с момента президентских выборов 9 августа в республике.

7 февраля в России были задержаны четыре организатора беспорядков в Белоруссии.