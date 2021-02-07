Байден: США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию

| Бернст Ю.

Соединенные Штаты и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию, заявил американский президент Джо Байден, передает CBS.

Байден рассказал об отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином в бытность вице-президентом США. «Я все время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, он не намерен конфликтовать с Китаем, как это сделал его предшественник на посту президента Дональд Трамп.

США сосредоточатся на международных правилах дорожного поведения, заключил Байден.

Накануне Пекин призвал Вашингтон строго соблюдать принцип «одного Китая». Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, ответственный за международные вопросы, заявил, что Китай не приемлет какого-либо вмешательства извне в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна.