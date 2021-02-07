Премьер Швеции осудил высылку европейских дипломатов из РФ

Премьер-министр Швеции Стефан Левен раскритиковал решение Москвы выслать из России трех европейских дипломатов, передает агентство TT.

Он отметил, что решительно осуждает «необоснованное решение» российской стороны выслать нескольких дипломатов из стран Евросоюза, в том числе шведского.

По словам главы правительства, дипломат выполнил свою работу «отлично», соблюдая действующие правила.

На этой неделе из России за участие в несанкционированных акциях выслали трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции.