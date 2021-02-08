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Новости политики

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Иран выразил России протест после названия Персидского залива

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Власти Ирана направили российской стороне ноту протеста в связи с названием Персидского залива. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что нота была передана МИД России через иранское посольство в Москве.

В документе сказано, что протест связан с публикацией в Twitter арабоязычного российского ведомства, в которой залив назывался как «Арабский залив».

Исторически залив между Иранским нагорьем и Аравийский полуостровом называется Персидским. При этом некоторые арабские страны оспорили этот факт в 1960-х годах. Они предложили изменить название на «Арабский залив» или просто «Залив», что вызвало недовольство со стороны Ирана.

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