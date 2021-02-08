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Новости политики

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Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза

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Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия отдалилась от Евросоюза. Об этом говорится в его блоге на официальном сайте ЕАЭС.

По его словам, к такому выводу он пришел по итогом прошедшей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита».

Он подчеркнул, что российская сторона не планирует использовать возможность для формирования более конструктивного диалога.

«На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно обратной», — написал Боррель.

Кроме того, глава дипломатии отметил, что европейские власти задумаются надо более серьезными последствиями и примут соответствующие решения. Он добавил, что страны находятся на перепутье.

Боррель заключил, что в ближайшее время будут определены «основные параметры геополитического ландшафта XXI века».

Визит дипломата в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России.

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