Нетаньяху в суде не признал себя виновным по обвинениям в коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время слушания в окружном суде Иерусалима 8 февраля отказался признать себя виновным по делу о коррупции. Об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.

«Нетаньяху не признает себя виновным, подтверждая таким образом ответ, представленный ранее суду от его имени», — указано в сообщении телеканала.

Отмечается, что к зданию суда прибыли десятки сторонников премьера.

Нетаньяху подозревается в получении взятки по «дело 4000», согласно которому в популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о политике, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы компании Bezeq, которой и принадлежит интерне-ресурс.

Также в отношении Нетаньяху выдвинуты обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия, он подозревается в получении дорогостоящих подарков на сумму в $300 тыс. от голливудского продюсера Арнона Мильчина. Следствие считает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

Израильскому премьеру премьеру предъявлены еще два обвинения, также касающиеся лоббирования интересов и коррупции, — «дело 2000» и дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги.