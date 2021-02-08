Путин затронет в своем ежегодном послании тему парламентских выборов

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию затронет тему предстоящих выборов в Государственную думу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражение в послании, которое огласит глава государства», — сказал он.

По словам представителя Кремля, дата обращения Путина пока не определена, она прорабатывается

Песков также отметил, что президент обязательно упомянет в послании о развитии разных отраслей страны, в том числе социально-экономической, технологической.

Ранее бизнесмены России предложили ГД и Совфеду не допускать до выборов физлиц-иноагентов.