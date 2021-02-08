В Кремле уточнили, с чем связана высылка европейских дипломатов из России

Россия выслала трех европейских дипломатов в связи с действиями ряда посольств на фоне прошедших в российских городах несогласованных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва своим решением четко продемонстрировала, что не намерена терпеть подобные действия.

5 февраля сообщалось, что за участие в несанкционированных акциях Россия выслала трех дипломатов ЕС из ФРГ, Польши и Швеции.