Песков заявил, что Россия остается заинтересованной в возрождении отношений с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о заинтересованности в возрождении отношений с ЕС.

«Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы не были инициаторами сворачивания этих отношений», — сказал он, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что его поездка в РФ показала незаинтересованность Москвы в улучшении отношений с ЕС.

Песков отметил, что Кремль «исходит из необходимости учета интересов друг друга», выступая против применения двойных стандартов.

Визит Борреля в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. По итогам поездки он заявил, что Россия отдалилась от Евросоюза, подчеркнув, что Москва не планирует использовать возможность для формирования более конструктивного диалога. Российский МИД в свою очередь удивился оценкам дипломата, которые «сильно контрастируют» с тем, что он сказал во время пресс-конференции после встречи.