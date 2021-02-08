В Кремле назвали Украину частью русского мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для государства.

По словам представителя Кремля, частью этого мира является и Украина.

«В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью», — заявил он.

Песков отметил, что на Украине идеи русского мира будут продвигаться путем мягкой силы, без методов, которые бы противоречили международному праву.

Ранее Песков осудил введение санкций на Украине против трех телеканалов за их пророссийскую позицию.