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Григорий Явлинский на форуме молодежи — доверенных лиц Явлинского на президентских выборах 2018 года, 2017 год Григорий Явлинский на форуме молодежи — доверенных лиц Явлинского на президентских выборах 2018 года, 2017 год

В «Яблоке» прокомментировали статью Явлинского о Навальном

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Глава «Яблока» Николай Рыбаков прокомментировал слова председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Явлинский опубликовал статью на своем сайте, в которой раскритиковал Алексея Навального, назвав его политическое направление «популизмом и национализмом».

«Согласен (с заявлением), потому что там изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания «Яблока»», — сказал Рыбаков, отметив, что в статье нет ничего такого, чего Явлинский не говорил бы ранее.

По его словам, никаких разногласий с Явлинским в партии нет, он останется на своем нынешнем посту.

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