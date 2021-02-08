В Госдуме рассказали о настоящей причине приезда Борреля в Москву

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в действительности приезжал в Москву, чтобы найти повод для введения новых санкций против России. Такое мнение выразил член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина, передает РИА «Новости».

По его словам, заявления Брюсселя о том, что Боррель вез «оливковую ветвь», которая была якобы «отвергнута Москвой», не соответствует правде.

Панина заявила, что требование организовать встречу с блогером Алексеем Навальным также было частью плана, который бы позволил ввести новые санкционные меры против РФ. Она также подчеркнула, что эта просьба сама по себе была грубым вмешательством во внутренние дела России.

Визит дипломата в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России.

Ранее Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза.