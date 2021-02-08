В Совфеде ответили на слова Зеленского о неэффективности «Спутника V»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о неэффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» является попыткой оправдать бездействие в плане организации вакцинации. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

По его словам, вранье становится слишком частым явлением для Зеленского, а его русофобские настроения нарастают.

Цеков отметил, что все достижения России, в том числе в медицинской сфере, Украина не воспринимает. Зеленский отрицает эффективность «Спутника V», когда ее признали в мире.

Ранее Зеленский заявил, что закупка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируется, так как нет подтверждений эффективности этого препарата.