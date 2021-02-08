РФ объявила персоной нон грата албанского дипломата

| Бернст Ю.

Послу Албании в Москве Арбену Газиони вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского посольства Йониды Дрогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД РФ.

Высылаемый дипломат должен покинуть Россию в течение 72 часов.

В министерстве отметили, что данный шаг был предпринят «в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране».

В Москве действия албанской стороны расценили как провокацию. Цель провокации — набрать политические очки в ходе начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе, заручившись их поддержкой, считают в МИД России.

21 января российский дипломат Алексей Кривошеев был объявлен персоной нон грата в Албании из-за нарушения мер по коронавирусу.