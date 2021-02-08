Юристы Трампа назвали импичмент «политическим спектаклем»

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа, защищающие его интересы в деле по импичменту, призвали Сенат оправдать политика и назвали процесс «политическим спектаклем». Об этом пишет ТАСС.

«Статья импичмента, внесенная Палатой представителей, является неконституционной по целому ряду причин, каждая из которых в отдельности являлась бы основанием для немедленного отклонения [обвинения]», — заявили адвокаты.

По мнению защитников, это угрожает демократии в США. Кроме того, адвокаты считают, что у Сената нет полномочий судить бывшего главу государства, который в настоящий момент не занимает политический пост.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс начнется 8 февраля. Позже сообщалось, что слушания могут перенести из-за шабата.