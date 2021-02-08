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Новости политики

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МИД РФ: решения Польши, ФРГ и Швеции о высылке дипломатов необоснованны

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Решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов являются необоснованными и недружественными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Данные действия являются продолжением череды акций, предпринимаемых Западом в отношении России, которые Москва квалифицирует как вмешательство во внутренние дела, отметила Захарова.

Она добавила, что РФ выслала европейских дипломатов, «которые были пойманы с поличным».

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время должны покинуть страну. Речь идет о сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также посольства Германии в Москве.

В ответ Германия, Польша и Швеция выслали российских дипломатов.

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