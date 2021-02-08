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Судья из России назначен вице-председателем суда ООН

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Российский судья Кирилл Геворгян назначен вице-председателем Международного суда ООН, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

«Судья из США Джоан Донохью была избрана председателем, а судья из России Кирилл Геворгян — вице-председателем», — говорится в документе.

Донохью и Геворгян будут занимать свои посты три года.

Ранее председателем был Абдулкави Ахмед Юсуф из Сомали, а вице-председателем — Сюэ Ханьцинь из Китая.

Международный суд ООН был создан в 1945 году. Он состоит из 15 судей и является главным судебным органом организации. В его полномочия входят разрешение споров между старинами и составление консультативных заключений.

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