В офисе Зеленского обвинили Россию в попытках «давить на Украину»

Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец обвинили Россию в попытках «давить на Украину», передает агентство «Укринформ».

По его словам, на фронте якобы зафиксировано увеличение числа нарушений российской стороной обязательств по прекращению огня по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине 2020 года.

При этом, как отметил Машовец, ситуация в регионе в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля прошлого года. Однако он заявил, что «ситуация остается крайне тревожной» на отдельных участках фронта.

«Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе», — сказал Машовец.

В начале февраля глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе обострилась и «мирного процесса уже нет».