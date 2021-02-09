МИД РФ назвал запрет телеканала «Россия-РТР» в Латвии «политическим демаршем»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство расценило решение властей Латвии запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» как «политический демарш». Об этом сообщает сайт министерства.

По ее словам, этот запрет «грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений». При этом уже не первый год телеканалы ВГТРК подвергаются рестриктивным мерам в Латвии, констатировала представитель российского МИД.

Захарова указала, что для обоснования такого решения «были искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы».

«Ведущим телепрограммы «60 минут» вменяется в вину «разжигание ненависти» и «клевета», несмотря на то что речь идет о заявлениях, сделанных в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания — характерное явление», — сказала она.

Дипломат отметила, что «неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения», является «острая риторика».

В понедельник, 8 февраля, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) на год запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории республики. Запрет вступит в силу с 15 февраля.