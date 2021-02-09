Демократы и республиканцы согласовали регламент проведения импичмента Трампа

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл договорились о регламенте проведения процедуры импичмента экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил Шумер во время выступления в законодательном органе, сообщает CNN.

Процесс, согласно договоренностям, начнется в среду, 9 февраля. Сначала пройдут четырехчасовые дебаты о конституционности процедуры импичмента в отношении уже бывшего главы США.

Как отметил Шумер, формат, о котором была достигнута договоренность, «в высшей степени справедлив».

Макконнелл же добавил, что по регламенту сторона обвинения и сторона защиты получат возможность высказаться, им будет предоставлено на это равное количество времени.

Ранее адвокаты Трампа сообщили, что их клиент отказался давать показания по делу об импичменте.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.