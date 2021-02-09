Захарова назвала призывы сторонников Навального ввести санкции против РФ предательством

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывы сторонников блогера Алексея Навального к Евросоюзу и США ввести санкции против России предательством, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные ситуации можно охарактеризовать лишь одним способом.

«Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — сказала дипломат.

4 февраля стало известно, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.