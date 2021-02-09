В МИД считают, что Гаага закрыла глаза на ошибки Киева по делу MH17

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Гаагский суд закрывает глаза на «прегрешения» Украины по делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году, на это указывает решение Нидерландов не проводить расследование по неполному закрытию воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения.

«Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве», — отметила Захарова.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17.