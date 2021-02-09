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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Песков: призыв ФБК* в адрес США и ЕС о санкциях против россиян де-юре не госизмена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что де-юре обращения Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) к зарубежным политикам с просьбой ввести санкции против россиян из-за дела Алексея Навального не являются противоправными поступками.

При этом он напомнил, что в парламенте РФ была озвучена инициатива приравнивать подобные действия к преступным деяниям.

По мнению представителя Кремля, такая инициатива востребована и будет пользоваться большой поддержкой.

Ранее ФБК призвал Вашингтон и Брюссель ввести санкции в отношении ряда россиян. Песков заявил, что ФБК своим призывом к США ввести санкции против России де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента.

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