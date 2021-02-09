В МИД РФ заявили, что сторонники Навального встречались с представителями НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сторонники Алексея Навального встречались с представителями стран-членов НАТО в Брюсселе в понедельник, 8 февраля, передает РИА «Новости».

По ее словам онлайн-встреча проходила в постоянном представительстве Польши при Евросоюзе в бельгийской столице. Сторонники блогера на этом мероприятии переговорили с представителями стран-членов ЕС, а также США и Великобритании, утверждает Захарова.

«Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили — никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства.