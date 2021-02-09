В Кремле ответили на отказ Украины от «Спутника V» словами «другим больше достанется»

| Бернст Ю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

На Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной, и таких людей много, считает Песков.

«Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверно, позиция абсолютного меньшинства», — заявил представитель Кремля, добавив, что данная позиция противоречит проведенным испытаниям.

По его словам, спрос на российскую вакцину в настоящее время глобальный и производство пока не позволяет оперативно его удовлетворить.

«Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется — другим больше достанется», — резюмировал Песков.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку боится сближения с Россией.