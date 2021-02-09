Депутат сравнила Украину с африканской диктатурой

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «однообразии русского мира». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметила, что Украина все сильнее напоминает режим африканского Заира 1970-х годов, в котором происходит соединение прозападной диктатуры с пещерным национализмом и высоким уровнем коррупции.

Депутат указала на то, что такое заявление со стороны украинского министра было сделано после решения властей страны о закрытии трех национальных телеканалов, а также параллельно с разрушением на Украине образования на русском языке.

«Современная Украина с каждым годом все больше напоминает отсталое авторитарное государство, где запрещено даже само слово «федерализм», а «свобода быть собой» существует только для неофашистов, марширующих с портретами Бандеры и Шухевича», — подчеркнула Панина.

По ее словам, русский мир отличается своим многообразием, поскольку в нем много оттенков и нюансов. Она добавила, что Украина у большинства ассоциируется с «нестабильностью, страхом и деградацией».

Днем ранее Кулеба заявил, что Москве не удастся внедрить русский мир на Украине.