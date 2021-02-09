Захарова предложила Западу ввести санкции против самих себя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила западным странам ввести санкции против самих себя. Об этом она написала в своем Facebook.

В публикации она напомнила о случаях, когда были нарушены права журналистов на Западе. Пост содержит 18 примеров ситуаций, когда это происходило.

Так например официальный представитель ведомства напомнила о случае нанесения травм журналистке агентства «Спутник» французской полицией во время разгона акции протеста «желтых жилетов», о недопуске журналистов RT и «Спутника» на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, а также о нерасследовании убийства журналистов на Украине и об аресте руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

«Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» — написала Захарова.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит новые санкционные меры против России.