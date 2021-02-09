Боррель оправдался за визит в Россию

Глава дипломатии европейского союза Жозеп Боррель оправдался за свой визит в Россию после критики со стороны депутатов Европарламента. Его слова приводит РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что различные делегации из стран-членов Евросоюза посещали Россию 19 раз за последние два года.

«То есть, мои коллеги могут поехать, а я нет? <...> Я не думаю, что ехать было неправильно», – заявил Боррель.

Он также заявил, что его визит позволит добиться «некоторых положительных пунктов». При этом дипломат признал, что все «могло быть лучше».

Визит Борреля в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России. Лавров, в свою очередь, указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией.

После визита глава дипломатии ЕС заявил, что Россия показала свою незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом. Он также сообщил о намерении предложить новые санкционные меры против России.