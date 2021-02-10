Пушков предрек Харрис пост президента США

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что раскол в Республиканской партии США может привести к тому, что действующий вице-президент Камала Харис в 2025 году может стать президентом США. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что на данный момент импичмент Дональду Трампу «не вырисовывается», хотя против экс-президента интригует «антитрамповское крыло» Республиканской партии.

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков.

Ранее сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.