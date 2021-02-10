В США меняют федеральных прокуроров, назначенных при Трампе

Президент США Джозеф Байден и Минюст приступили к смене состава федеральных прокуроров, назначенных на эти посты предыдущей администрацией. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что это «является традицией» после передачи президентской власти в США.

Псаки сказала, что Белый дом «с нетерпением ожидает совместной работы с Сенатом, чтобы быстро заполнить вакансии в ближайшие недели».

Согласно сообщению, 56 из 93 федеральных прокуроров покинут свои посты.

Отмечается, что прокурор штата Делавэр, который расследует дело Хантера Байдена — сына президента, останется на своем посту.