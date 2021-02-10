Байден не намерен пересматривать решение Трампа о Голанских высотах

Президент США Джозеф Байден не будет пересматривать решение экс-президента Дональда Трампа о признании Голанских высот частью территории Израиля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

«Если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голаны очень важны для обеспечения безопасности Израиля до тех пор, пока Асад у власти в Сирии, пока в Сирии присутствуют иранские ополченцы. Всё это представляет значительную угрозу безопасности Израиля», — заявил он.

Блинкен подчеркнул, что «если ситуация в Сирии изменится», можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса.

В конце марта 2019 года президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.