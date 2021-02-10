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Новости политики

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Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Балтии против русскоязычных СМИ

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Россия призвала представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по СМИ Терезу Рибейру дать оценку шагам Латвии, Литвы и Эстонии против русскоязычных СМИ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА «Новости».

«Особо акцентировали тяжелейшую ситуацию в государствах Прибалтики, где пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей — вплоть до угроз уголовного преследования», — отметил он.

По словам Лукашевич, в ходе встречи с Рибейру было подчеркнуто, что Россия рассматривает действия стран Балтии как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе СМИ.

В дальнейшем представитель ОБСЕ встретилась с постпредами Латвии и Эстонии при организации, с которыми затронула вопрос о закрытии Sputnik Эстония и преследовании в Латвии журналистов Baltnews и Sputnik, а также она подчеркнула, что применение экономических санкций не должно нарушать свободу СМИ.

Ранее стало известно, что Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил вещание 16 русскоязычных телеканалов.

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