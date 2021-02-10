Песков: Россия выступает за диалог с ЕС и нормализацию отношений

Разногласия между Россией и Евросоюзом не должны мешать диалогу сторон и нормализации отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 февраля.

Таким образом он прокомментировал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам визита в Москву в период с 4 по 6 февраля. В частности, он говорил о намерении европейских стран ввести новые санкции против России.

По словам представителя Кремля, российская сторона не раз выражала сожаления относительно свертывания Евросоюзом диалога с Москвой и заявляла о поиске путей нормализации отношений.

При этом Песков добавил, что эту же идею высказывал и сам Боррель.